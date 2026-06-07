Calcio

SARONNO – Inizia a prendere forma il nuovo Fbc Saronno che affronterà il campionato di Eccellenza 2026/27. Tra le prime operazioni della società biancoceleste spicca un gradito ritorno: quello di Pietro Favilla, saronnese, che vestirà nuovamente la maglia della squadra della sua città. Favilla arriva dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione alla Pro Sesto, dove ha concluso il campionato di Serie D. Per il giocatore si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene, avendo già indossato in passato la casacca biancoceleste.

L’operazione rappresenta una delle prime mosse della nuova area sportiva del club, che nelle ultime settimane si è rafforzata con l’ingresso dei direttori sportivi Alfredo Ottolina e Carlo Rolla, chiamati a lavorare al fianco del direttore generale Marco Proserpio nella costruzione della rosa. Il Saronno si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione forte dell’ottimo percorso compiuto nell’annata appena conclusa. La formazione guidata da Danilo Tricarico ha infatti ottenuto il miglior risultato degli ultimi vent’anni, raggiungendo la finale playoff del girone di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese.

L’obiettivo della società è ora quello di consolidare quanto di buono costruito negli ultimi mesi e allestire una squadra in grado di recitare ancora un ruolo da protagonista. Il ritorno di Favilla rappresenta un primo tassello di un mercato che si preannuncia particolarmente importante per le ambizioni del club di via Biffi.

07062026