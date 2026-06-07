Calcio

SOLBIATE ARNO – La Solbiatese continua la propria corsa verso la Serie D. I nerazzurri domenica pomeriggio hanno superato 2-0 la Soncinese nell’andata della finale degli spareggi regionali, compiendo un altro passo importante verso il salto di categoria. La formazione allenata da Roberto Gatti, che nelle settimane scorse aveva eliminato anche l’Fbc Saronno imponendosi 3-0 nella finale playoff del girone di Eccellenza, ha saputo avere la meglio su una Soncinese combattiva ma poco concreta nei momenti decisivi del match.

Nel primo tempo le occasioni non sono molte, ma è la Solbiatese a rendersi più pericolosa. Pennesi si oppone ai tentativi di Guanziroli e Cosentino, mentre Martinez non riesce a sfruttare una buona opportunità sugli sviluppi di un cross di Gasparri. La ripresa si apre con gli ospiti vicini al vantaggio: Chironi è però decisivo prima su Ondei e poi sulla conclusione al volo di Meloni. Scampato il pericolo, i padroni di casa crescono e dopo una chance per Monteiro Barbosa trovano il vantaggio al 32′ della ripresa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, Cosentino svetta più in alto di tutti e firma l’1-0. La Solbiatese insiste e pochi minuti più tardi trova anche il raddoppio. Al 36′ è Puka a battere Pennesi per il definitivo 2-0, risultato che consente ai nerazzurri di guardare con fiducia alla gara di ritorno.

Solbiatese-Soncinese 2-0

SOLBIATESE: Chironi, Gabrielli, Puka, Cosentino, Guanziroli, Guidetti (42′ st Manfrè), Cocuz, Suatoni (14′ st Minuzzi), Gasparri, Martinez, Monteiro Barbosa. A disposizione Cavalleri, Lonardi, Fiorella, Bobbo, Galli, Silla, Banfi. All. Gatti.

SONCINESE: Pennesi, Cordini, Albini, Ondei, Meloni, Marchiondelli (24′ st Signori), Piras (41′ st Cattaneo), Longhi, Pozzebon (24′ st Bignotti), Valotti (13′ st Ricci), Pagano. A disposizione Mazzetti, Argint, Martinetti, Archetti, Brahimllari. All. Della Volpe.

Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata.

Marcatori: 32′ st Cosentino, 36′ st Puka.

Note: angoli 6-6. Ammoniti Puka e Pagano.

(foto archivio)

07062026