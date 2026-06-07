Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Si chiude il rapporto tra la Varesina e il direttore sportivo Raffaele Ferrara. La società rossoblù ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale della collaborazione con il dirigente.

La notizia è stata ufficializzata nelle scorse ore dal club di Venegono Superiore attraverso una nota nella quale vengono evidenziati il contributo e il lavoro svolto da Ferrara durante la sua esperienza alla Varesina. La società ha voluto ringraziare il direttore sportivo per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrati nel corso della sua permanenza in rossoblù, sottolineando come il suo operato abbia contribuito alla crescita e allo sviluppo del progetto sportivo del club.

Per la Varesina si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di programmazione della prossima stagione sportiva, dopo un’annata positiva nel campionato di serie D che ha visto la formazione rossoblù protagonista nella lotta per le posizioni di vertice e qualificata ai playoff.

Nel comunicato la società ha infine rivolto a Ferrara un ringraziamento per il lavoro svolto e gli auguri per il prosieguo della carriera professionale e personale.

06062026