Primo piano

SARONNO – “Lo scorso 19 dicembre, durante la presentazione in consiglio comunale del Documento unico di programmazione — lo strumento che definisce gli obiettivi strategici e le risorse che l’amministrazione intende destinare alle proprie politiche — ero intervenuta sul tema dei centri estivi, ribadendo la necessità di un loro ampliamento e, soprattutto, di una pianificazione efficace. Avevo chiesto di programmare da subito la continuità del post scuola come sostegno ai genitori che lavorano. Garantire questo servizio non è un dettaglio : è una priorità che incide direttamente sulla vita quotidiana di molte famiglie”.

Inizia così la nota di Marina Ceriani, esponente di Fratelli d’Italia, in consiglio comunale in merito al tema caldo dei centro estivi che ha visto la forte presa di posizione di un papà e le prime info dal Comune.

“Oggi la risposta dell’amministrazione arriva, di nuovo, tardi e solo dopo lamentele a mezzo stampa. Una risposta che non dà certezza sul numero di posti disponibili, non copre il periodo dalla chiusura delle scuole fino alla data del 1° luglio, non offre di fatto soluzioni alle esigenze che erano già note negli anni passati.

La Sindaca aveva dichiarato che “l’attenzione alle persone non può essere solo uno slogan da campagna elettorale: deve tradursi in azioni concrete, tempestive e realizzabili”.

Per chi vive questi problemi, questa frase non viene più letta come un impegno ma come un’altra promessa disattesa.

Se ci fosse una pagella, il giudizio sarebbe: potrebbe fare di più, ma non si applica abbastanza”. La consigliera conclude chiedendo chiarezza e informazione anche sul tema dell’istituzione Zerbi

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