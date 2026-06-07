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SOLARO – Una mozione in consiglio provinciale di Varese per sostenere i lavoratori Electrolux e mantenere alta l’attenzione sulla vertenza. È uno degli impegni annunciati dal consigliere provinciale Giacomo Iametti durante l’assemblea pubblica che si è svolta giovedì 4 giugno a Solaro nell’ambito della mobilitazione contro il piano di esuberi presentato dalla multinazionale.

Nel suo intervento, il rappresentante della Provincia di Varese ha assicurato la vicinanza dell’ente ai lavoratori e alle loro famiglie, ricordando l’esperienza maturata negli ultimi mesi con la crisi Beko di Cassinetta di Biandronno.

“Noi avremo un prossimo consiglio provinciale. Faremo una mozione, un ordine del giorno per stare accanto a voi, anche dal punto di vista simbolico, con atti con cui la politica si deve muovere”, ha annunciato Iametti tra gli applausi dei presenti.

Il consigliere provinciale ha spiegato come la Provincia abbia già attivato strumenti e tavoli di lavoro per seguire l’evoluzione della situazione. “Appena abbiamo saputo della notizia abbiamo cercato di muoverci con gli strumenti che la Provincia può avere”, ha affermato, sottolineando il coinvolgimento delle università del territorio per analizzare l’impatto economico e occupazionale della vertenza.

Nel suo intervento Iametti ha richiamato il cosiddetto “metodo Beko”, nato durante la crisi dello stabilimento varesino. “Abbiamo messo insieme tutti, dal consigliere comunale ai senatori del territorio, ai deputati, ai consiglieri regionali, al prefetto, alle organizzazioni sindacali e a Confindustria. Abbiamo messo insieme tutti per dare una risposta chiara”, ha spiegato.

Secondo il rappresentante della Provincia di Varese, la compattezza delle istituzioni sarà determinante anche per il futuro di Solaro. “Se l’azienda trova delle istituzioni impreparate, divise e dei lavoratori non supportati, il rischio è quello di essere travolti tutti. Se invece siamo preparati sui numeri, siamo tutti insieme e siamo tutti compatti, allora si possono ottenere dei risultati”.

Un altro tema affrontato è stato quello dell’impatto sociale della crisi. Iametti ha ricordato che la questione non riguarda soltanto i dipendenti diretti dello stabilimento ma anche l’intero indotto. “Qui il problema è l’azienda sicuramente. Ma poi c’è tutto un indotto, c’è una filiera, ci sono delle famiglie. Dobbiamo capire qual è l’impatto sociale di una crisi come questa“.

Particolarmente sentito il passaggio dedicato al valore umano del lavoro. “Ci sono delle famiglie che sono nate all’interno di queste nostre aziende, che si sono conosciute, hanno creato delle famiglie, hanno comprato casa grazie a un lavoro stabile”, ha ricordato il consigliere provinciale. Da qui l’invito a non limitarsi a guardare i numeri: “Si parla solo di numeri e di profitto. Certo, i numeri contano, ma dobbiamo riportare al centro il dato umano dei lavoratori e delle loro famiglie”.

L’intervento si è concluso con la conferma della disponibilità della Provincia di Varese a continuare a seguire la vertenza ai tavoli istituzionali. “Noi ci siamo. Mettiamo a disposizione le competenze che abbiamo maturato sul campo e saremo presenti ai prossimi tavoli“, ha assicurato Iametti, portando anche il saluto del presidente della Provincia Marco Magrini.

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