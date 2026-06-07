I più letti di ieri: l’addio a Fernanda Cortelezzi, il dosso di via Colombo e la sfida dei 24 per un’ora
7 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 6 giugno, l’attenzione dei lettori si è concentrata sull’addio a una figura molto conosciuta dell’imprenditoria locale, sul dibattito nato attorno al dosso di via Colombo, sulla grande partecipazione all’evento sportivo “24 per un’ora” e sulle polemiche legate alla riduzione delle sezioni alla scuola Zerbi.
Cordoglio per la scomparsa di Fernanda Cortelezzi, imprenditrice apprezzata per il suo impegno professionale e umano. La sua storia, segnata da tenacia e capacità di costruire relazioni, ha lasciato un ricordo profondo nella comunità.
Saronno, addio a Fernanda Cortelezzi, imprenditrice simbolo di tenacia e umanità
Ha suscitato numerosi commenti la rimozione del dosso di via Colombo. A chiarire la situazione è stato un confronto sui social, dal quale è emerso che l’intervento è temporaneo e che il rallentatore verrà ripristinato.
Saronno, spianato il dosso di via Colombo ma… tornerà (lo svela un botta e risposta su Facebook)
Grande successo per la “24 per un’ora”, la manifestazione che ha portato in pista 1.392 atleti. Tra la suggestiva accensione della fiamma olimpica e le sfide dell’ultramaratona, l’evento ha richiamato sportivi e appassionati.
24 per un’ora, scatta la sfida: 1.392 atleti in pista tra fiamma olimpica e ultramaratona
Forza Italia ha presentato una mozione urgente sulla riduzione delle sezioni alla scuola Zerbi, chiedendo risposte rapide per le famiglie coinvolte e criticando il silenzio delle istituzioni sulla vicenda.
Riduzione sezioni alla Zerbi? Mozione urgente di Forza Italia: “Si diano risposte alle famiglie. Silenzio inaccettabile”
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