SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 6 giugno, l’attenzione dei lettori si è concentrata sull’addio a una figura molto conosciuta dell’imprenditoria locale, sul dibattito nato attorno al dosso di via Colombo, sulla grande partecipazione all’evento sportivo “24 per un’ora” e sulle polemiche legate alla riduzione delle sezioni alla scuola Zerbi.

Cordoglio per la scomparsa di Fernanda Cortelezzi, imprenditrice apprezzata per il suo impegno professionale e umano. La sua storia, segnata da tenacia e capacità di costruire relazioni, ha lasciato un ricordo profondo nella comunità.

Ha suscitato numerosi commenti la rimozione del dosso di via Colombo. A chiarire la situazione è stato un confronto sui social, dal quale è emerso che l’intervento è temporaneo e che il rallentatore verrà ripristinato.

Grande successo per la “24 per un’ora”, la manifestazione che ha portato in pista 1.392 atleti. Tra la suggestiva accensione della fiamma olimpica e le sfide dell’ultramaratona, l’evento ha richiamato sportivi e appassionati.

Forza Italia ha presentato una mozione urgente sulla riduzione delle sezioni alla scuola Zerbi, chiedendo risposte rapide per le famiglie coinvolte e criticando il silenzio delle istituzioni sulla vicenda.