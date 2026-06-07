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SARONNO – Domenica 7 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili e in prevalenza soleggiate, con cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni.

Per l’intera giornata il tempo si manterrà generalmente buono, grazie al rafforzamento dell’alta pressione che favorirà condizioni atmosferiche stabili. Le nuvole presenti nelle prime ore del mattino saranno sporadiche e tenderanno a lasciare spazio a ampie schiarite. Non sono previste piogge e il contesto meteorologico risulterà favorevole per le attività all’aperto.

Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi tra una minima di 16°C e una massima di 27°C nelle ore più calde del pomeriggio. Il clima si presenterà gradevole al mattino e più caldo durante le ore centrali della giornata.

I venti soffieranno deboli da nord nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio si orienteranno da sud con intensità moderata. Non sono presenti allerte meteo e non si segnalano fenomeni significativi o condizioni particolari di criticità.

In Lombardia il quadro meteorologico sarà generalmente stabile e soleggiato. Le basse pianure, le aree pedemontane e gran parte delle Prealpi vedranno cieli poco nuvolosi o sereni. Solo sui rilievi delle Orobie e, verso sera, sulle Alpi Retiche si potranno osservare annuvolamenti più consistenti associati a deboli precipitazioni locali. Nel complesso, gran parte della regione vivrà una giornata con condizioni simili a quelle previste per Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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