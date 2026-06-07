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SARONNO – “Leggo abbastanza attonito e dispiaciuto le dichiarazioni della Lega Lombarda di Saronno”. Inizia così la nota del presidente del consiglio comunale Francesco Licata che replica alla dura nota della Lega di Saronno sul mancato inserimento all’ordine del giorno della mozione leghista sull’istituzione Zerbi.

Licata entra subito nel merito: “Mi si accusa di male interpretare il regolamento quando invece esiste un articolo dello stesso che è molto chiaro e precisamente l’articolo 34 comma 3 che così recita: ” Possono essere iscritti all’ordine del giorno gli argomenti pervenuti entro la data di convocazione della Conferenza dei Capigruppo…”. Perché dovrebbe essere una mia interpretazione restrittiva quando è così è palesemente indicato?”

E poi va oltre: “Al di là delle previsioni regolamentari, questo è il metro che è stato applicato in ogni consiglio comunale convocato in questa legislatura, ed era inoltre il metodo utilizzato, correttamente e coerentemente con le previsioni regolamentari, quando il consiglio comunale era presieduto da un consigliere del gruppo della Lega Nord (eletto dalla maggioranza leghista che aveva democraticamente vinto le elezioni). Perchè cambiare indirizzo andando tra l’altro contro al regolamento? Questo si che significherebbe abdicare al ruolo di garante, utilizzando cioè una disparità di trattamento”.

Il presidente si consente anche un rapido commento sul merito del contendere: “Mi sarà poi consentita una chiosa. Nessuno di noi ha alcuna intenzione ne di depotenziare l’istituzione Zerbi ne di ridurne l’offerta, perchè è quello che rappresenta una delle più importanti ragioni per le quali sia io che diversi miei compagni di viaggio abbiamo deciso di fare politica: prenderci cura della nostra città, dei nostri bambini e delle nostre famiglie”.

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