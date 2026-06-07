Politica

MILANO – “È servito un consiglio straordinario per ottenere quello che chiediamo da anni per far fronte alla carenza di infermieri: soldi a bilancio per i voucher per gli studenti di infermieristica, necessari a rendere attrattivo il corso di laurea, un Piano casa dedicato e un welfare aziendale”. Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti dopo l’approvazione in aula di un ordine del giorno della maggioranza che ha fatto proprie gran parte delle proposte delle opposizioni.

“Manca ancora l’impegno per il rinnovo del contratto della sanità privata, fermo al 2020, e quello a chiedere al governo l’aumento del fondo sanitario nazionale, necessario ad aumentare gli stipendi, a partire da quelli degli infermieri sottolinea Astuti – A bilancio rivendicheremo lo stanziamento dei fondi e continueremo la battaglia per le progressioni di carriera, l’autonomia professionale e l’aumento degli stipendi”.

“Abbiamo ottenuto dalla maggioranza l’impegno a dare indirizzi regionali vincolanti per l’arruolamento delle cooperative che forniscono personale alle strutture sanitarie. Un primo passo che non basta. È grave che non siano stati previsti controlli stringenti sulle competenze e sulla conoscenza dell’italiano, necessari a tutelare la salute dei pazienti, per evitare si ripetano episodi gravi come quelli accaduti al San Raffaele l’inverno scorso” conclude Astuti.

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