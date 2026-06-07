Primo piano

SARONNO – Ha chiesto un’informazione mostrando un biglietto e, approfittando della disponibilità della vittima, le ha sottratto l’orologio dal polso. È l’ennesimo episodio riconducibile alla cosiddetta “truffa dell’abbraccio” segnalato in città.

L’episodio è avvenuto venerdì 6 giugno intorno a mezzogiorno in via Padre Reina. Vittima una donna di 70 anni che stava camminando quando è stata avvicinata da una giovane, descritta come una ragazza di circa 20 anni. La sconosciuta avrebbe chiesto alcune indicazioni stradali mostrando un foglietto o un biglietto.

Nel corso della breve conversazione la giovane si sarebbe avvicinata alla pensionata, riuscendo a sfilarle l’orologio senza che la vittima si accorgesse immediatamente del furto. Poco dopo la ragazza si è allontanata a bordo di un’auto.

Solo in un secondo momento la settantenne si è resa conto della sparizione dell’orologio. Non le è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto accaduto. Saranno ora i militari a raccogliere tutti gli elementi utili per cercare di risalire all’autrice del furto.

L’episodio richiama un fatto analogo avvenuto pochi giorni prima in via Filippo Reina. In quel caso una donna anziana era stata avvicinata da una sconosciuta che, con la scusa di cercare lavoro come badante e dopo un abbraccio, era riuscita a impossessarsi della collanina che la vittima portava al collo, per poi allontanarsi rapidamente.

Due episodi ravvicinati che riportano l’attenzione su una tecnica purtroppo ben conosciuta. Le forze dell’ordine raccomandano in particolare alle persone anziane di diffidare di sconosciuti che cercano un contatto fisico ravvicinato o che tentano di distrarre la vittima con richieste apparentemente innocue.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09