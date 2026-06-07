Cronaca

SARONNO – C’è chi cambia ufficio, chi cambia casa e chi, più semplicemente, cambia posto alla panchina. È quanto segnalato nelle scorse ore sui social da alcuni residenti che frequentano la piazzetta davanti alla chiesa di San Francesco, tra corso Italia e piazza Cadorna.

Secondo quanto raccontato in un post comparso su Facebook, la panchina rossa presente nell’area sarebbe stata spostata più volte nel corso della giornata per inseguire le zone d’ombra e rendere più confortevole la permanenza di chi la utilizza.

A corredare la segnalazione anche una nota ironica sull’utilizzo della zona, frequentata da alcune persone che vi trascorrono buona parte della giornata tra chiacchiere, lattine di birra e soste più o meno prolungate. “La panchina viene spostata in base all’ombra”, osserva con sarcasmo l’autore del post, trasformando quello che potrebbe sembrare un dettaglio insignificante in una piccola curiosità urbana. L’episodio ha suscitato diversi commenti online, tra sorrisi e battute. Del resto, con le temperature ormai estive, trovare un angolo fresco in centro città può diventare una priorità. E se l’ombra si sposta, a quanto pare può spostarsi anche la panchina.

Una scena che non è passata inosservata ai frequentatori della zona e che aggiunge un tocco di colore alla quotidianità del centro cittadino, dove anche una semplice panchina riesce a diventare protagonista di discussioni e fotografie sui social network.

05062026