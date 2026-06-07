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SARONNO – I favoriti dell’Azzurra anche quest’anno hanno fatto centro, vincendo la Staffetta 24×1 ora, tradizionale appuntamento podistico allo stadio Colombo Gianetti, giunto alla quarantunesima edizione. La partenza sabato alle 10, l’arrivo ventiquattro ore dopo, questa mattina, sulla pista d’atletica ad alternarsi in questa no stop podistica sono stati 1392 concorrenti suddivisi in 58 squadre.

Classifica

Azzurra A, 914 giri, 386,016 km Maglificio Fragi Bumbasina Run, 900 giri, 379,968 km Missulteam, 793 giri, 334,920 km Team Energy 4All, 788 giri, 332,616 km Happyfitness, 772 giri, 326,160 km Atletica Nervianese, 768 giri, 324,360 km Assault To Freedom-DP Therapy, 767 giri, 324,048 km Corsalus Gerenzano, 740 giri, 312,336 km Podisti per Caso, 732 giri, 308,880 km Marciatori Cogliate, 726 giri, 306,696 km Free Runners Team, 717 giri, 302,712 km Runner Varese, 716 giri, 302,280 km Running Saronno, 713 giri, 301,008 km Globuli Rossi, 709 giri, 299,424 km Gap Lazzate Runners, 706 giri, 297,960 km NBR Natural Born Runners, 705 giri, 297,552 km Marciacaratesi-Leoni, 704 giri, 297,312 km Azzurra B, 701 giri, 296,184 km Cardatletica, 699 giri, 295,032 km MB Runners, 687 giri, 290,160 km Breva Running, 684 giri, 288,792 km Citius, 680 giri, 287,232 km Runners Desio, 679 giri, 286,344 km Bumbasina Run, 678 giri, 286,416 km Corri Edild, 677 giri, 285,672 km Bendo Bumbasina Women, 664 giri, 280,296 km Wanna Men, 663 giri, 280,080 km Missulteam 2, 657 giri, 277,584 km I Bimbi di Alice, 655 giri, 276,576 km P&C 2026, 652 giri, 275,184 km Marciacaratesi-Gazzelle, 647 giri, 273,312 km Aries & Friends, 646 giri, 272,640 km Altius, 639 giri, 269,904 km Cai Saronno, 638 giri, 269,424 km GS Rovello Porro, 635 giri, 268,176 km Maneranners, 631 giri, 266,472 km Arese GTV, 626 giri, 264,408 km Correre Oltre, 625 giri, 263,808 km Amici del Capitano, 624 giri, 263,496 km Alice Va Veloce, 621 giri, 262,272 km Team Simpathy, 615 giri, 259,512 km Forza Angelo! 2ª Squadra, 606 giri, 255,936 km Happyfitness 2, 605 giri, 255,360 km Soceca, 602 giri, 254,040 km Scuderia B.O., 592 giri, 250,032 km Monstella & Friends, 590 giri, 249,192 km Marathon Club Seveso, 589 giri, 248,616 km Fortius, 585 giri, 247,032 km Avery Dennison DC Milano, 580 giri, 244,920 km Club del Mesdì Donne, 580 giri, 244,752 km Globuli Bianchi, 578 giri, 244,008 km Wanna Women, 574 giri, 242,304 km Forza Angelo!, 570 giri, 240,744 km Running Saronno Vecchie Glorie, 549 giri, 231,888 km Cri Runners, 548 giri, 231,528 km CLS Speedy, 437 giri, 184,608 km Gap Lazzate Walkers, 436 giri, 184,176 km Il Granello Runners, 408 giri, 172,248 km.

I singoli

Il più veloce è stato Andrea Soffientini, classe 1988, della Podisti per caso, con 43 giri e 17,933 chilometri percorsi ; fra le donne Francesca Manfredi, classe 1983, della Azzurra A, con 37 giri per 15,419 chilometri. La concorrente più matura è stata Margherita Maffi, classe 1994, dell’Avis Lazzate, al pari di Josè Olivares, classe 1955, il più maturo fra gli uomini.

Nella 100 chilometri fra le donne ha vinto Elisa Tosi della Us Carisolo, in 9 ore, 45 minuti e 36 secondi; fra gli uomini Francesco Perini della Noi generali, in 7 ore, 44 minuti e 17 secondi. Nella 24 ore individuale, fra le donne Elsie Bergamasco Cargniel delle Bergamo Stars con 474 giri per 189,6 chilometri; fra gli uomini Piergiuseppe Monegato del Running Saronno con 449 giri per 179,6 chilometri. Infine, la 6 ore individuale: fra le donne prima Sabrina Zammetta del Gp Avis Pavia con 150 giri per 60,188 chilometri, fra gli uomini Andrea Antonacci del Dk Runners Milano con 178 giri per 71,480 chilometri.

Infine, premiazione anche per Piergiuseppe Monegato, Giuliano Pavan e Daniella Parimbelli, che hanno partecipato a tutte e tre le edizioni delle “ultra”.

(foto di gruppo dei vincitori e il momento dell’arrivo)

07062026