SARONNO – Un malore durante la premiazione e, ancora una volta, volontari e macchina organizzativa che si attivano con tempestività prestando le prime cure fino all’arrivo dei soccorritori. È successo questa mattina al termine della “24 per un’ora”, la storica staffetta che per 24 ore ha visto oltre 1.300 atleti impegnati allo stadio comunale Colombo Gianetti.

L’episodio si è verificato poco dopo le 11,30, mentre erano in corso le premiazioni della manifestazione. A sentirsi male è stata una donna di 44 anni. Immediata la mobilitazione dello staff dell’evento e dei numerosi volontari presenti, che hanno assistito la donna e gestito la situazione con rapidità ed efficacia in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

La centrale operativa Areu ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Viola in codice giallo. La donna è sempre rimasta cosciente. Dopo le prime valutazioni è stata trasportata, a scopo precauzionale, all’ospedale di Saronno per ulteriori accertamenti. L’arrivo al pronto soccorso è avvenuto alle 11,59.

L’episodio si è risolto senza particolari conseguenze ma ha evidenziato ancora una volta l’efficienza della macchina organizzativa della “24 per un’ora”, che oltre a gestire una manifestazione capace di richiamare oltre 1.300 partecipanti, ha saputo affrontare con prontezza anche questa situazione imprevista, garantendo assistenza immediata fino all’arrivo dei soccorritori.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09