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SARONNO – Brutta sorpresa per chi sabato pomeriggio è andato a messa alla chiesa di Regina Pacis e chi si è fermato allo stadio per partecipare o assistere alla staffetta 24z1 ora di podismo: in tanti si sono ritrovati la contravvenzione per divieto di sosta sotto il tergicristallo della propria auto, Ed ora sui social infuriano le polemiche. Il blitz della polizia locale ha riguardato tutta la zona attorno allo stadio, in via Biffi c’era la transenna per non fare entrare le auto – per via dell’andirivieni legato all’evento della staffetta podistica – e quindi in tanti avevano posteggiato nelle strade limitrofe, ed in particolare nelle defilate via Emanuella e via Vecchia per Solaro.

Pesanti i commenti apparsi su internet, con tantissime proteste per il “pugno di ferro” che è stato adottato proprio in concidenza con l’orario della messa ed in occasione dell’evento sportivo in corso di svolgimento allo stadio durante il weekend.

(foto archivio)

07062026