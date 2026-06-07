Softball

SARONNO – Un pareggio pesante per l’Mkf Saronno sul campo della vicecapolista Italposa Forlì e una doppia vittoria per la capolista Quick Mill Bollate caratterizzano le gare di sabato del dodicesimo turno del campionato di serie A1 di softball, ultimo appuntamento prima della pausa per gli impegni della Nazionale Elite.

L’Mkf Saronno torna dalla Romagna con una vittoria e una sconfitta al termine di una serie che conferma le ambizioni delle biancanere nella corsa ai playoff. In gara uno le padrone di casa si sono imposte per 7-0 al sesto inning grazie a una prestazione dominante in pedana di lancio e a un attacco particolarmente efficace. Le saronnesi hanno però saputo reagire nella seconda sfida, imponendosi con un netto 9-0. Grande protagonista del secondo incontro è stata Elizabeth Avery, autrice di una prova eccellente che ha concesso una sola valida alle avversarie. Decisivi anche i fuoricampo di Peterson (foto) e Bartoli, con Saronno capace di prendere il controllo della partita e allungare fino al largo successo finale.

Continua invece la marcia della Quick Mill Bollate, che si conferma saldamente al comando della classifica grazie al doppio successo ottenuto contro il Mia Office Blue Girls Pianoro. Le campionesse d’Italia hanno dominato gara uno imponendosi 8-0 al quinto inning e si sono ripetute nella seconda sfida con un convincente 4-0. Nel primo incontro a fare la differenza sono stati anche i fuoricampo di Cecchetti e Zayas, mentre nella seconda partita Bollate ha costruito il successo soprattutto grazie alla solidità difensiva e all’efficacia della pedana di lancio, chiudendo la giornata senza subire nemmeno un punto.

Grazie a questi risultati la Quick Mill consolida il primato con 23 vittorie e una sola sconfitta, mentre l’Mkf Saronno mantiene il terzo posto alle spalle di Forlì.

La Rheavendors Caronno gioca domenica in casa, dalle 13, contro le Thunders Castellana.

Risultati

Itas Mutua Rovigo-Lacomes New Bollate 1-8, 0-2

Italposa Forlì-Mkf Saronno 7-0, 0-9

Quick Mill Bollate-Mia Office Blue Girls Pianoro 8-0, 4-0

Bertazzoni Collecchio-Ares Safety Macerata 1-11, 6-4

Classifica

Quick Mill Bollate .958 (23 vittorie, 1 sconfitta), Italposa Forlì .750 (18-6), Mkf Saronno .636 (14-8), Lacomes New Bollate .542 (13-11), Mia Office Blue Girls Pianoro .542 (13-11), Rheavendors Caronno .500 (11-11), Thunders Castellana .409 (9-13), Itas Mutua Rovigo .292 (7-17), Ares Safety Macerata .231 (6-20), Bertazzoni Collecchio .167 (4-20).