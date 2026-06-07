Softball

CARONNO PERTUSELLA – Un successo e una sconfitta per la Rheavendors Caronno Pertusella nell’ultimo impegno prima della pausa del campionato di serie A1 di softball per gli appuntamenti della Nazionale italiana. Sul diamante di Bariola le caronnesi domenica pomeriggio hanno diviso la posta con le Thunders Castellana, imponendosi 2-0 in gara uno e cedendo 7-1 nella seconda sfida.

Nel primo incontro è stata la lanciatrice Chiara Rusconi a guidare la formazione di casa verso il successo. Dopo una gara equilibrata e combattuta, il momento decisivo è arrivato al quinto inning. Le Thunders non sono riuscite a concretizzare una favorevole situazione a basi piene, mentre la Rheavendors ha colpito subito dopo con un doppio di Sara Brugnoli che ha portato a casa i due punti risultati poi decisivi per la vittoria finale.

Diverso l’andamento di gara due. Le venete hanno preso progressivamente il controllo della partita, riuscendo ad allungare in maniera significativa nel sesto inning, quando hanno realizzato quattro punti che hanno indirizzato definitivamente il confronto. La Rheavendors ha provato a rientrare in partita, senza però trovare la necessaria continuità offensiva. Tra le ospiti si è messa particolarmente in evidenza la ceca Eliska Stejskalova.

Con il pareggio nella serie, la squadra caronnese sale a quota 12 vittorie e 11 sconfitte, mantenendo il sesto posto in classifica alla vigilia della sosta. Il campionato tornerà il 27 giugno dopo gli impegni internazionali della Nazionale azzurra, attesa nei Paesi Bassi per la preparazione al Mondiale in programma a Praga.

Risultati 12′ turno

Itas Mutua Rovigo-Lacomes New Bollate 1-8, 0-2

Italposa Forlì-Mkf Saronno 7-0, 0-9

Quick Mill Bollate-Mia Office Pianoro 8-0, 4-0

Bertazzoni Collecchio-Ares Safety Macerata 1-11, 6-4

Rheavendors Caronno Pertusella-Thunders Castellana 2-0, 1-7

Classifica

Quick Mill Bollate 958 (23 vittorie, 1 sconfitta), Italposa Forlì 750 (18-6), Mkf Saronno 636 (14-8), Lacomes New Bollate 542 (13-11), Mia Office Pianoro 542 (13-11), Rheavendors Caronno 522 (12-11), Thunders Castellana 391 (9-14), Itas Mutua Rovigo 292 (7-17), Ares Safety Macerata 231 (6-20), Bertazzoni Collecchio 167 (4-20).

(foto: Chiara Rusconi Rhea credit: Lauro Bassani Fibs)

07062026