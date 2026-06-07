Saronnese

UBOLDO – Come ogni anno a giugno, sono stati consegnati gli attestati di frequenza agli studenti stranieri che hanno seguito i corsi d’italiano organizzati dall’associazione Arcobaleno con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Lo scorso sabato 30 maggio, alle 16, al Parco comunale, studenti e volontari si sono ritrovati per un momento conviviale durante il quale sono stati consegnati i diplomi simbolici di fine anno. Un appuntamento che non ha mancato di suscitare emozioni, sia per il conseguimento dell’attestato sia per le frasi e gli scritti dedicati da alcuni studenti al progetto Arcobaleno, presente sul territorio da più di vent’anni.

In tutti gli scritti gli studenti hanno ringraziato gli insegnanti non soltanto per l’insegnamento della lingua italiana, ma anche per aver creato un ambiente caratterizzato da valori come rispetto, tolleranza, collaborazione e impegno.

L’associazione Arcobaleno, fondata nel 2004, è composta da volontari che ogni anno, per più giorni alla settimana, insegnano la lingua italiana a partecipanti stranieri di tutte le età. Gli studenti che frequentano i corsi sono mediamente una quarantina ogni anno, con un numero che varia tra 30 e 50 iscritti a seconda delle adesioni.

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