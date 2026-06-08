APPIANO GENTILE – Due motociclisti feriti, uno dei quali soccorso in codice rosso e trasportato con l’elisoccorso, nell’incidente stradale avvenuto oggi, lunedì 8 giugno, lungo la strada provinciale 23.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, alle 11,45, per uno scontro che ha coinvolto una vettura e due motociclette. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Como e del distaccamento di Appiano Gentile, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Secondo i dati di Areu, nell’incidente sono rimasti feriti due uomini di 46 e 68 anni. La centrale operativa ha inviato sul posto un mezzo di soccorso avanzato, due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Como.

Le condizioni dei coinvolti hanno richiesto un importante dispiegamento di soccorsi. Uno dei feriti è stato assistito in codice rosso, mentre per l’altro l’intervento è stato gestito in codice giallo. Le operazioni sanitarie si sono svolte direttamente sulla provinciale, dove i soccorritori hanno prestato le prime cure prima del trasferimento negli ospedali di riferimento.

Presenti anche i carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le cause dello scontro sono infatti in fase di accertamento.

L’incidente ha inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione lungo la SP23 durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.