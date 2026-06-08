Calcio

RHO – La Rhodense ha scelto la continuità. Con una nota ufficiale la società orange ha infatti annunciato la conferma di Alessandro Marzio alla guida della prima squadra anche per la stagione 2026-2027. Arrivato in corsa nel campionato appena concluso, Marzio è riuscito a rilanciare la formazione rhodense portandola a sfiorare la qualificazione ai playoff di Eccellenza. La squadra ha infatti chiuso la stagione a un solo punto dalla zona spareggi, rimanendo in corsa fino alle ultime giornate.

La conferma dell’allenatore rappresenta, come sottolineato dal club, la volontà di proseguire lungo un percorso di crescita basato su identità, appartenenza e continuità tecnica. La società punta così a consolidare il lavoro svolto negli ultimi mesi e a presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato con rinnovate ambizioni.

Marzio è un nome ben conosciuto anche dagli appassionati saronnesi. Da calciatore, infatti, aveva vestito in passato la maglia dell’Fbc Saronno, lasciando un buon ricordo tra i tifosi biancocelesti.

Nel comunicato la Rhodense evidenzia come il tecnico abbia saputo guidare il gruppo con passione, competenza e professionalità, qualità che hanno convinto la dirigenza a proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Per la società orange si tratta dunque del primo tassello in vista del campionato 2026/27, con l’obiettivo di ripartire da quanto di buono costruito nell’ultima annata e provare a recitare ancora un ruolo da protagonista nel competitivo girone di Eccellenza.

08062026