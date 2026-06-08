Calcio

SARONNO – Estate all’insegna del calcio per la Robur Saronno 1919, che ha organizzato una serie di open day dedicati ai bambini e ai ragazzi interessati a conoscere da vicino l’attività del settore giovanile biancoblù.

L’iniziativa, intitolata “Vieni a scoprire la nostra passione”, si svolgerà al Centro giovanile monsignor Ugo Ronchi di via Colombo a Saronno e prevede sette appuntamenti nel mese di luglio rivolti alle diverse annate. Gli allenamenti saranno l’occasione per incontrare tecnici e dirigenti della società, conoscere l’ambiente della Robur e vivere alcune sedute sul campo insieme ai coetanei.

Il programma

Si prenderà il via mercoledì 1 luglio con ritrovo alle 18 e inizio delle attività alle 18.15 per i nati nel 2014, 2015, 2019 e 2020-2021.

Giovedì 2 luglio, sempre con ritrovo alle 18 e inizio alle 18.15, sarà invece la volta dei ragazzi delle annate 2017, 2016 e 2018.

Sabato 4 luglio sono previsti due turni distinti: al mattino ritrovo alle 9.45 e inizio alle 10 per i nati nel 2017, 2016, 2019 e 2020-2021; nel pomeriggio ritrovo alle 17.15 e inizio alle 17.30 per le annate 2014, 2015 e 2018.

Gli open day proseguiranno poi lunedì 6 luglio, con ritrovo alle 18 e inizio alle 18.15 per i nati nel 2017, 2016 e 2018.

Mercoledì 8 luglio nuovo appuntamento alle 18 (inizio attività alle 18.15) per le annate 2014, 2015, 2019 e 2020-2021.

Giovedì 9 luglio, ancora alle 18 con avvio alle 18.15, spazio ai ragazzi del 2017, 2016 e 2018.

La serie di incontri si concluderà sabato 11 luglio con ritrovo alle 9.45 e inizio alle 10 per le annate 2014, 2015, 2019 e 2020-2021.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito della società oppure contattare la Robur Saronno all’indirizzo email [email protected].

08062026