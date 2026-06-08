Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Si è concluso il 28 e 29 maggio scorsi il progetto sulla sicurezza stradale promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto comprensivo Cesare Battisti. Il corso è stato curato dalla Polizia Locale di Ceriano Laghetto, che ha tenuto le lezioni per le ragazze e i ragazzi della primaria, differenziandole, a seconda delle classi, tra i comportamenti da tenere in strada da parte dei pedoni e da parte dei ciclisti. Le lezioni teoriche in classe hanno fornito nozioni base sulla segnaletica stradale, orizzontale e verticale, sui segnali di pericolo, sui semafori, sugli attraversamenti e sulle relative norme di comportamento. I più grandicelli hanno seguito lezioni sull’uso corretto della bicicletta in strada e anche sulle dotazioni di sicurezza e sulla piccola manutenzione ordinaria. Le lezioni pratiche si sono svolte direttamente in strada, nel quartiere vicino alla scuola, muovendosi in sicurezza, sempre assistiti da personale di Polizia locale e volontari.

Per la conclusione del progetto, venerdì scorso erano presenti a scuola e si sono fermati in mensa con i bambini il Sindaco Massimiliano Occa, gli Agenti della Polizia Locale, i volontari della Protezione civile, di Bc Groane e della Croce Rossa Italiana sezione di Misinto che hanno collaborato alla gestione del corso durante questo anno scolastico. Al termine delle nozioni teoriche in classe e prima delle prove pratiche su strada, ai bambini delle classi quinte sono stati consegnati in omaggio un caschetto per la bici, una pettorina ad alta visibilità donata da Prodottisicurezza.it, campanelli, luci e catadiottri per le ruote.

“Durante le prove pratiche in bici su strada, tutti gli alunni hanno voluto affrontare, sempre individualmente, anche la svolta a sinistra; tale manovra è stata eseguita e superata con sicurezza, in completa autonomia e con il traffico in atto” puntualizza il Comandante della Polizia Locale, Commissario Capo Claudio Cardea.

“Anche quest’anno si è concluso con successo il progetto di sicurezza stradale curato dalla nostra Polizia Locale con il supporto di diverse associazioni del territorio” – spiega l’Assessora all’Istruzione, Francesca Sulis. “I bambini coinvolti hanno seguito con attenzione ed entusiasmo sia le lezioni in classe che quelle in strada, imparando il modo corretto di comportarsi per la loro sicurezza e quella degli altri utenti. Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, così importante per i nostri bambini”.

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