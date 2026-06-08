Saronnese

CISLAGO – Una sinergia vincente tra associazionismo e comunità ha portato a un traguardo per la sicurezza: nei locali della cooperativa sociale Il Granello è stato ufficialmente installato un moderno dispositivo di rianimazione cardiaca. La strumentazione è il frutto della raccolta fondi legata alla quinta edizione del memorial dedicato ad Ambrogio Locatelli, una competizione di tiro a segno con finalità filantropiche ospitata dalle strutture del poligono di Tradate.

Il momento della consegna ha visto la partecipazione attiva delle massime autorità cittadine e religiose. Il primo cittadino Stefano Calegari ha presenziato all’evento insieme al parroco don Maurizio Restelli, il quale si è occupato della consueta benedizione del dispositivo medico. A rappresentare l’associazione Nazionale Bersaglieri erano presenti alcune delle massime cariche interne: Gianfranco Moresco, consigliere nazionale, Gianantonio Pavesi, consigliere regionale, Daniele Bai.

Per conto della realtà ospitante, Luca Landolfi e Mariangela Locatelli Donà hanno accompagnato la delegazione in una visita guidata attraverso i differenti laboratori e aree in cui si sviluppano le attività quotidiane dei giovani della cooperativa. All’incontro ha preso parte anche una rappresentanza della sezione Bersaglieri proveniente da Abbiategrasso, guidata dal proprio leader Orazio Pavesi.

L’ondata di generosità che ha visto protagonisti il gruppo di Bersaglieri non si è esaurita con un singolo intervento. Il sodalizio locale “Cuor di Bersagliere” ha infatti esteso il proprio raggio d’azione assumendosi la responsabilità della gestione e tutela di un ulteriore defibrillatore posizionato nei pressi della scuola materna della Massina. Questo secondo presidio è stato preso in custodia formale nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione di Emiliano Levis e Lino Magni in rappresentanza del progetto territoriale “Cislago Cuore”, affiancati dai vertici associativi Tiziano Mazzucchelli (vicepresidente), Vincenzo Caruso e Veronica Verga.

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