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La sicurezza sul lavoro è una tematica importantissima dato il numero di incidenti sempre più alti e la normativa relativa al Testo Unico stabilisce un elenco di obblighi, tra cui alcuni corsi che le persone devono seguire per poter essere pronti a intervenire.

Il primo soccorso aziendale è sicuramente tra questi e fa parte delle normative d.lgs. 81/2008 e DM 388/2003. In Lombardia ad occuparsene sono alcuni specialisti come il corso di primo soccorso a Brescia erogato da Hold Up. Il soggetto formativo accreditato con oltre 10 anni di attività nel settore ha un focus preciso e organizza lezioni specifiche per i lavori designati e per i datori di lavoro che svolgono direttamente questa funzione.

L’azienda accompagna il cliente nella scelta del percorso corretto: corso gruppo A per i settori a rischio più elevato, gruppo B e C per le attività con profili di rischio meno accentuati.

Per chi è obbligatorio il corso

Secondo la legge ogni azienda con almeno 1 lavoratore oltre al datore di lavoro ha l’obbligo di seguire un corso di primo soccorso.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare formalmente un numero idoneo di addetti al primo soccorso, garantirne la formazione iniziale e mantenerla aggiornata nel tempo.

Il Testo Unico non fissa un numero minimo di addetti: tocca al datore di lavoro valutarlo in base alla struttura aziendale, al numero di reparti, ai turni, alla distribuzione negli edifici. Se l’azienda lavora su turni, ogni turno deve poter contare su un addetto presente e operativo. La nomina non è rifiutabile dal lavoratore, salvo giustificati motivi, e chi la riceve è tenuto per legge ad accettarla.

Gruppo A, B o C: le differenze

La classificazione dipende da due variabili: il numero di lavoratori e il livello di rischio dell’attività, ricavabile dal codice di tariffa INAIL indicato nel DVR:

Gruppo A. Rientrano le imprese soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi del decreto 334/1999, le centrali termoelettriche, le aziende del settore nucleare, quelle con attività estrattive o sotterranee, e i produttori di esplosivi, polveri e munizioni. Rientrano inoltre tutte le aziende che hanno almeno 5 lavoratori con un indice infortunistico INAIL superiore al 4%. Si tratta di quello con i requisiti più stringenti;

Rientrano le imprese soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi del decreto 334/1999, le centrali termoelettriche, le aziende del settore nucleare, quelle con attività estrattive o sotterranee, e i produttori di esplosivi, polveri e munizioni. Rientrano inoltre tutte le aziende che hanno almeno 5 lavoratori con un indice infortunistico INAIL superiore al 4%. Si tratta di quello con i requisiti più stringenti; Gruppo B . Aziende non appartenenti al Gruppo A con un numero di lavoratori pari o superiore a 3;

. Aziende non appartenenti al Gruppo A con un numero di lavoratori pari o superiore a 3; Gruppo C. Aziende non appartenenti al Gruppo A con un numero di lavoratori inferiore a 3.

Durata dei corsi e aggiornamenti

I corsi di primo soccorso durano 16 ore per le aziende di Gruppo A e 12 ore per i Gruppi B e C. La componente pratica è parte integrante e obbligatoria: simulazioni di rianimazione cardiopolmonare, gestione delle emorragie, tecniche di posizionamento dell’infortunato. Non ore di teoria passiva.

Ogni tre anni scatta l’obbligo di aggiornamento: 6 ore per il Gruppo A, 4 ore per i Gruppi B e C. Un attestato scaduto equivale, sul piano della conformità, all’assenza di formazione. In sede di verifica ispettiva o in caso di infortunio, la distinzione tra attestato valido e attestato scaduto non lascia margini interpretativi.

Cosa rischia chi non è in regola?

Chi non segue i corsi di primo soccorso come previsto rischia due tipologie di problemi:

Sanzioni penali a carico del datore di lavoro;

In presenza di mancato soccorso a un lavoratore, il datore di lavoro può trovarsi esposto a una responsabilità diretta.

Insomma, è importante documentarsi su come mettersi in regola e tutelare il proprio team seguendo il corso di primo soccorso affidandosi ad esperti come Hold Up.