I più letti di ieri: multe alla staffetta, truffa dell’abbraccio e successo per Turandot
8 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 7 giugno, grande attenzione per le polemiche legate alle multe trovate dagli automobilisti durante la staffetta podistica e la messa a Regina Pacis, per un nuovo episodio di truffa dell’abbraccio ai danni di un’anziana e per gli appuntamenti che hanno animato il territorio tra sport e cultura.
Fa discutere la raffica di contravvenzioni trovate da molti automobilisti che avevano raggiunto la chiesa di Regina Pacis o lo stadio per la Staffetta 24×1 Ora. Sui social sono subito partite proteste e richieste di chiarimenti sulla gestione dei parcheggi nell’area interessata.
Saronno, raffica di multe a chi è andato a messa o alla staffetta podistica
Una pensionata è stata vittima della cosiddetta “truffa dell’abbraccio”: una giovane, dopo aver chiesto informazioni mostrando un biglietto, sarebbe riuscita a sfilarle l’orologio dal polso. L’episodio ha rilanciato l’attenzione sui raggiri ai danni degli anziani.
Saronno, chiede informazioni e “sfila” orologio ad una pensionata. Doppia truffa dell’abbraccio
Grande partecipazione alla 41ª edizione della Staffetta 24×1 Ora, che ha visto in gara 58 squadre e quasi 1.400 concorrenti. A conquistare la vittoria finale è stata ancora una volta l’Azzurra, protagonista della tradizionale sfida podistica.
Successo di pubblico a Lazzate per “Turandot” nell’ambito di Opera in Piazza. L’evento ha registrato il tutto esaurito e lunghi applausi, confermando l’apprezzamento per una manifestazione ormai diventata un appuntamento atteso dell’estate.
Opera in piazza, successo per Turandot a Lazzate: sold out e tanti applausi
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