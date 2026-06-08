SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 7 giugno, grande attenzione per le polemiche legate alle multe trovate dagli automobilisti durante la staffetta podistica e la messa a Regina Pacis, per un nuovo episodio di truffa dell’abbraccio ai danni di un’anziana e per gli appuntamenti che hanno animato il territorio tra sport e cultura.

Fa discutere la raffica di contravvenzioni trovate da molti automobilisti che avevano raggiunto la chiesa di Regina Pacis o lo stadio per la Staffetta 24×1 Ora. Sui social sono subito partite proteste e richieste di chiarimenti sulla gestione dei parcheggi nell’area interessata.

Una pensionata è stata vittima della cosiddetta “truffa dell’abbraccio”: una giovane, dopo aver chiesto informazioni mostrando un biglietto, sarebbe riuscita a sfilarle l’orologio dal polso. L’episodio ha rilanciato l’attenzione sui raggiri ai danni degli anziani.

Grande partecipazione alla 41ª edizione della Staffetta 24×1 Ora, che ha visto in gara 58 squadre e quasi 1.400 concorrenti. A conquistare la vittoria finale è stata ancora una volta l’Azzurra, protagonista della tradizionale sfida podistica.

Successo di pubblico a Lazzate per “Turandot” nell’ambito di Opera in Piazza. L’evento ha registrato il tutto esaurito e lunghi applausi, confermando l’apprezzamento per una manifestazione ormai diventata un appuntamento atteso dell’estate.