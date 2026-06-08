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ROVELLO PORRO – Un foro al posto del microchip. Come pensasse di poter superare un controllo senza destare sospetti resta un mistero, ma è stato proprio quel dettaglio a mettere nei guai un giovane di 29 anni, denunciato dai carabinieri dopo un controllo avvenuto nei giorni scorsi in paese.

L’episodio risale alla sera di martedì 3 giugno, quando i militari dell’Arma hanno fermato il ventinovenne durante un servizio di controllo del territorio. L’uomo si trovava davanti a un locale pubblico e, come previsto dalle procedure, è stato invitato a esibire un documento di identità.

Durante la verifica della carta d’identità elettronica, i carabinieri hanno però notato un’anomalia evidente. Nel punto in cui normalmente è presente il microchip della tessera compariva infatti un foro, segno che la componente elettronica era stata rimossa intenzionalmente.

Alla richiesta di chiarimenti da parte dei militari, il giovane avrebbe reagito con atteggiamento aggressivo, arrivando a rivolgere minacce ai pubblici ufficiali impegnati nel controllo.

A quel punto i carabinieri hanno proceduto al sequestro del documento ritenuto manomesso e hanno avviato gli accertamenti del caso. Per il ventinovenne è quindi scattata la denuncia all’autorità giudiziaria con le ipotesi di reato di falsificazione di documento e minacce a pubblico ufficiale.

Sarà ora l’autorità giudiziaria a valutare la posizione dell’indagato e a chiarire le circostanze che hanno portato alla manomissione della carta d’identità elettronica.

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