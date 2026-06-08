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SARONNO – Lunedì 8 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite. Le aperture del cielo risulteranno più ampie nel corso del pomeriggio, mentre dalla sera è atteso un aumento della nuvolosità con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e la possibilità di deboli precipitazioni. Sono previsti complessivamente circa 2 millimetri di pioggia.

Le temperature si manterranno su valori pienamente estivi, con una minima di 18°C e una massima che potrà raggiungere i 28°C nelle ore più calde della giornata. I venti saranno deboli per tutto il giorno: al mattino soffieranno da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sud-Sudovest. Non sono presenti allerte meteo per il territorio di Saronno.

L’evoluzione della giornata vedrà quindi condizioni generalmente tranquille, con momenti soleggiati soprattutto nelle ore pomeridiane prima del graduale peggioramento serale. Le precipitazioni previste dovrebbero risultare deboli e intermittenti, senza fenomeni di particolare intensità.

In Lombardia infiltrazioni umide favoriranno una nuvolosità diffusa già dal mattino. Sulle aree di pianura il tempo sarà in prevalenza discreto, mentre tra alta pianura, fascia pedemontana e settori prealpini le nubi tenderanno ad aumentare nel corso della giornata, con deboli piogge in arrivo dalla sera. Situazione simile anche nelle zone vicine a Saronno, con condizioni generalmente stabili ma in graduale peggioramento nelle ore finali della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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