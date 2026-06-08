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SARONNO – “La lista civica Obiettivo Saronno aderisce al presidio per rimarcare l’emergenza sicurezza in città organizzato da Paolo Bocedi, fondatore dell’associazione nazionale Sos Italia Libera; il presidio si terrà davanti alla sede comunale giovedì 11 giugno alle 18:30”.

Inizia così la nota condivisa dalla lista civica viola.

“La scelta di scendere in piazza nasce dall’ascolto quotidiano dei cittadini saronnesi e dalla constatazione che l’amministrazione Pagani in un anno di attività, non ha dimostrato di avere il tema della sicurezza di Saronno come prioritario.

Siamo preoccupati per l’aumento di episodi di microcriminalità, furti, aggressioni, rapine, risse e vandalismo: le famiglie saronnesi, i giovani e gli anziani evitano di uscire di casa dopo una certa ora per non incorrere in episodi spiacevoli, i commercianti abbassano le saracinesche prima dell’orario di chiusura, tante attività chiudono senza che ci siano nuove aperture, la città si svuota sempre di più. Di fronte alle legittime richieste di tutela dei saronnesi, l’amministrazione comunale non può rimanere indifferente anzi la sicurezza deve diventare un tema prioritario da affrontare con determinazione.

E non si dica che il sindaco può fare poco, che altre città vivono la nostra stessa situazione: ci sono città più grandi di Saronno che hanno introdotto azioni tali da avere una città di gran lungo più vivibile della nostra.

La nostra adesione al presidio non deve essere vista come una presa di posizione ideologica ma ha un valore puramente istituzionale, di condivisione e di sensibilizzazione verso un problema reale: la sicurezza non è un tema di destra o di sinistra, non ha colore politico ma è la precondizione necessaria per la libertà di ognuno, il fondamento su cui si regge una comunità unita, solidale e viva.

La sicurezza di Saronno è da tempo al centro della nostra azione pubblica, come dimostrano le numerose concrete proposte avanzate nel recente programma amministrativo per il governo della città: giovedì 11 Giugno saremo perciò presenti alla manifestazione come cittadini tra i cittadini, per chiedere insieme a chi parteciperà un presidio attivo del territorio cittadino, una città più curata e viva.

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