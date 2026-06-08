Primo piano

CARONNO PERTUSELLA – Un operaio di 27 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, in un infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda di via Garavaglia.

L’allarme è scattato alle 11,20. Per cause in fase di accertamento, il lavoratore ha riportato abrasioni provocate da alcune catene utilizzate durante l’attività lavorativa. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Sos di Uboldo, inviata dalla centrale operativa Areu in codice giallo.

Oltre ai soccorritori sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Caronno Pertusella e i tecnici di Ats Insubria, che hanno avviato gli accertamenti previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli agenti municipali si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Dopo le prime cure ricevute direttamente sul posto, il ventisettenne è stato trasportato all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni sono state successivamente rivalutate come codice verde e non risultano gravi.

(foto archivio)

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