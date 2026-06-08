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ROVELLO PORRO – È successo di nuovo, ieri, domenica 07 giugno 2026, per la sesta volta consecutiva i Rovello Sgavisc hanno vinto il campionato italiano di tchoukball di serie A, lo hanno vinto per la quinta volta consecutiva affrontando la fortissima squadra estense, lo hanno fatto per la seconda volta consecutiva al Palasport di Ferrara, a casa loro, nell’anno in cui sono campioni europei in carica.

Come se non bastasse questa vittoria porta il numero di scudetti totali in bacheca a 8, staccando quindi lo storico club Saronnese fermo a 7 e che anche quest’anno, come per gli ultimi 4, ha però dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio.

Ormai sono finiti gli aggettivi per questa squadra allenata da Luca Pizzino e capitanata da Guido Tosello che anche oggi ha dimostrato una grandissima maturità raddrizzando una partita iniziata male e condotta per la maggior parte del tempo rincorrendo l’avversario.

Dopo una manciata di minuti il punteggio era 10 a 5 in favore dei ferraresi, da quel momento Rovello ha iniziato a prendere qualche contromisura che ha impedito agli estensi di dilagare sull’onda dell’entusiasmo del pubblico di casa ma senza mai chiudere del tutto il gap fino a metà del terzo ed ultimo tempo.

Negli ultimi minuti la differenza l’ha poi fatta ancora una volta la difesa che ha alzato un muro sui tiri dei ferraresi mentre Tosello e Rimoldi continuavano a falcidiare la difesa estense.

La partita si è conclusa così sul punteggio di 62 a 58 senza che i Monckeys di Ferrara avessero il tempo di trovare delle nuove soluzioni che gli impedissero che la finale gli sfuggisse dalle mani per l’ennesima volta.

A festeggiare gli Sgavisc anche i Rovello Titans della categoria M14 che il giorno prima hanno ottenuto un insperato terzo posto battendo nella finalina i Saronno Antares anche loro con una rimonda nei minuti finali.

A gioire da casa c’erano anche gli Sgavisc del futuro (rispettivamente Rovello Rhino e Rovello Titans) che in serie B hanno ottenuto il terzo e il quinto posto nei play-off disputati il 24 Maggio a Cassano Magnago e anche gli Sgavisc del passato che anche quest’anno si sono qualificati per la European Silver Cup dell’anno prossimo grazie al settimo posto.

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