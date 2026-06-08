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SARONNO – Iniziano oggi le operazioni di demolizione della vecchia scuola primaria Rodari di via Toti al quartiere Prealpi, un passaggio simbolico che accompagna verso il completamento del nuovo plesso scolastico in costruzione nell’area adiacente. Il cronoprogramma prevede in questa prima fase lo smontaggio di gronde e lamiere della copertura, oltre all’installazione dei parapetti necessari per la rimozione e lo smaltimento delle guaine. Dal 10 giugno prenderà il via la fase di smaltimento dei materiali esterni e interni, compresi arredi e attrezzature da destinare ad altri plessi o da eliminare.

L’intervento più evidente inizierà il 29 giugno, quando entreranno in azione le ruspe per la demolizione strutturale dell’edificio prefabbricato. Successivamente verranno selezionati e recuperati i materiali di risulta. Per limitare la dispersione di polveri saranno utilizzati getti d’acqua, mentre è previsto qualche inevitabile disagio legato alla rumorosità del cantiere.

Da metà luglio e per circa un mese proseguiranno le operazioni di recupero e stoccaggio dei materiali demoliti, completando così la rimozione della storica struttura.

Intanto avanzano i lavori della nuova Rodari, un intervento da oltre 11 milioni di euro finanziato anche dal Ministero dell’istruzione. Il nuovo complesso comprenderà una palestra con tribune, un auditorium, spazi per la didattica multimediale, laboratori e aree polifunzionali utilizzabili anche dal quartiere e dalla città al di fuori dell’orario scolastico. Dall’anno scolastico 2026-2027 la nuova scuola accoglierà alunni e docenti dell’istituto comprensivo Ignoto Militi, diventando uno dei plessi scolastici più moderni del territorio.

(foto archivio)

08062026