Cronaca

SARONNO – La presenza degli agenti della polizia di Stato non è passata inosservata nel fine settimana appena trascorso. Diverse pattuglie hanno effettuato controlli nelle zone centrali della città, in particolare nell’area di piazza Libertà e nelle vie limitrofe, attirando l’attenzione di molti cittadini. L’attività di monitoraggio arriva in un periodo particolarmente delicato per il centro cittadino, teatro nelle ultime settimane di diversi episodi di violenza, risse e scazzottate che hanno alimentato il dibattito sul tema della sicurezza urbana e suscitato preoccupazione tra residenti e commercianti.

I controlli hanno rappresentato un segnale concreto della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e sono stati notati da numerosi frequentatori del centro, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla movida e dal passaggio di persone durante il fine settimana. Sul tema è intervenuto anche Paolo Bocedi, saronnese e presidente dell’associazione Sos Italia Libera, che nei giorni scorsi aveva sollecitato un rafforzamento delle misure di sicurezza dopo i recenti episodi avvenuti in città. Commentando la presenza delle pattuglie, Bocedi ha espresso soddisfazione: “L’azione mediatica e dei cittadini di Saronno stanchi delle violenze ha ottenuto gli effetti desiderati. Un grazie al questore di Varese e a tutte le forze dell’ordine”. Lo stesso Bocedi ha comunque invitato a mantenere alta l’attenzione, aggiungendo: “Oggi restate vigili in attesa di giovedì prossimo dove faremo sentire la nostra voce. Via il gatto, i topi ballano”.

08062026

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