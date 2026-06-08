Città

SARONNO – Fratelli d’Italia sarà presente giovedì 11 giugno al presidio promosso da Sos Italia Libera davanti al Municipio per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza cittadina.

“Parteciperemo come semplici cittadini e come saronnesi preoccupati per una situazione che da troppo tempo richiede risposte concrete. La sicurezza non può essere considerata un tema secondario o rinviabile: è una delle principali richieste che arrivano quotidianamente dai residenti, dai commercianti e dalle famiglie”.

Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone. “Negli ultimi mesi Saronno è stata teatro di numerosi episodi che hanno alimentato preoccupazione tra i cittadini. Solo nelle ultime settimane si sono verificati diversi accoltellamenti, compresi episodi che hanno coinvolto minorenni, oltre ad aggressioni e fatti di violenza che hanno acceso il dibattito pubblico sul livello di sicurezza in città”.

Secondo Fratelli d’Italia è necessario affrontare il problema con determinazione e senza minimizzazioni: “Abbiamo più volte chiesto che il tema della sicurezza diventasse una priorità nell’agenda amministrativa. Continuiamo a ritenere indispensabile un confronto costante con le forze dell’ordine, un presidio più incisivo del territorio e interventi concreti nelle aree maggiormente interessate da episodi di degrado e criminalità”.

“La nostra presenza al presidio vuole essere un segnale di vicinanza ai cittadini che chiedono maggiore tutela e attenzione. La sicurezza non appartiene a una parte politica ma riguarda tutta la comunità. Per questo saremo in piazza insieme a chi ritiene che Saronno meriti risposte efficaci e tempestive”.

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