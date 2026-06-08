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SARONNO – “La presenza della Polizia di Stato a Saronno, che diversi cittadini hanno notato nei giorni scorsi, è figlia di un recente incontro tra la Sindaca Ilaria Pagani e il nuovo Questore di Varese, che ringraziamo per le decisioni prese”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno in tema sicurezza. “Il rapporto continuativo tra questi due enti – Comune e Questura – nasce ovviamente già prima di tale incontro, che però è servito a concordare sulla necessità di attenzionare in maniera ancora maggiore Saronno e le sue esigenze di sicurezza, delle quali tutta la maggioranza è ben consapevole. Ci auguriamo che interventi come questo possano migliorare la sicurezza della nostra città, all’interno di un percorso più ampio e lungo sul tema che ci coinvolge anche direttamente per quanto riguarda il presidio degli spazi urbani, in particolare del centro e della zona stazione, attraverso gli eventi culturali che i cittadini stanno dimostrando di apprezzare, non ultima l’imminente apertura di Villa Gianetti per un programma estivo che durerà tutta l’estate, dal giovedì alla domenica“.

“Non sono certo gli aspetti mediatici, i presìdi cavalcati dalle opposizioni o le lettere aperte che inducono questa maggioranza a lavorare costantemente e con serietà sul tema molto sentito e importante della sicurezza, che deve coinvolgere, come in questo caso, anche enti di livello superiore rispetto al Comune, che non gestisce le forze dell’ordine in capo ai Ministeri o la Polfer. Resta comunque molto importante tenere alta l’attenzione sul tema e cercare punti di confronto contatti con i saronnesi, giustamente sempre molto attenti e preoccupati di quanto avviene nella nostra città”.

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