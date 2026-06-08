Softball

SARONNO – È partita oggi alla volta dell’Olanda la Nazionale italiana di softball, attesa da una settimana importante di preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Le azzurre sono atterrate ad Amsterdam e già in serata scenderanno in campo nell’Invitational Cup, torneo che rappresenta un importante banco di prova pre-Mondiale.

Il programma

L’esordio è in programma oggi alle 19 contro le padrone di casa dei Paesi Bassi. Seguiranno le sfide contro Australia (9 giugno alle 16), Repubblica Ceca (10 giugno alle 16), nuovamente Paesi Bassi (11 giugno alle 19) e ancora Australia il 12 giugno.

Le convocate

Tra le convocate spicca la nutrita rappresentanza delle società del territorio. Per il Saronno Softball sono state chiamate McKenzie Barbara, Giulia Koutsoyanopulos, Alessandra Rotondo e Christina Toniolo. Presente anche Melany Sheldon del Caronno Softball.

Importante anche il contributo del Bollate Softball 1969, rappresentato da Laura Bigatton, Elisa Cecchetti e Giulia Longhi.

Completano il roster azzurro Ilaria Cacciamani, Izabella Cimino, Isabella Dayton, Sofia Fabbian, Marta Gasparotto, Erika Piancastelli, Julianna Verni e Laura Vigna. Per le giocatrici di Saronno, Caronno e Bollate si tratta dell’ennesima conferma dell’elevato livello raggiunto dai club del territorio, da anni protagonisti ai vertici del softball italiano e costante serbatoio di talenti per la Nazionale.

(foto: la Nazionale italiana partita per l’Olanda)

08062026