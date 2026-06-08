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VENEGONO SUPERIORE – Un’importante occasione di riflessione sui temi della prevenzione della violenza di genere, del rispetto della persona e della legalità. Nei giorni scorsi è stata inaugurata in via Pasubio 50 la “Pensilina Rossa 1522”, iniziativa inserita nell’ambito dell’omonimo progetto nazionale dedicato alla memoria di Rita Borsellino e patrocinato, tra gli altri, dalla Provincia di Varese. Alla cerimonia hanno partecipato oltre 150 studenti della scuola secondaria di primo grado “Ferrarin”, protagonisti insieme ai ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi di un percorso volto a promuovere la cultura del rispetto e della legalità all’interno della comunità.

Nel corso dell’iniziativa il sindaco Walter Fabiano Lorenzin e l’Amministrazione comunale hanno rivolto un ringraziamento ai docenti dell’Istituto comprensivo di Venegono, alle associazioni coinvolte, alle forze dell’ordine e agli ospiti intervenuti. Presenti la dottoressa Silvia Nanni della Scuola di Legalità “Il Seme di Giustizia”, Luigi Manco, presidente dell’associazione “La Varese Nascosta”, il professor Filippo Tomasello, presidente di Uciim Varese, ed Emilio Corrao, genero di Rita Borsellino, giunto appositamente da Palermo per l’occasione.

Proprio Corrao ha invitato gli studenti a guardare al futuro prendendo spunto dalle storie di donne che si sono distinte sul territorio, sottolineando l’importanza dell’impegno personale e civile nella costruzione di una società più giusta e rispettosa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’Agenzia Begni Pubblicità per il supporto logistico e la collaborazione nella realizzazione della “Pensilina Rossa 1522”.

08062026