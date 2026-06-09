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CANTÙ / SARONNO – Si è chiusa con un prestigioso quarto posto l’avventura della Pallacanestro Cantù alle finali nazionali Under 19 Eccellenza maschili Kellogg’s disputate a Roma. La formazione comasca è rimasta protagonista fino all’ultima giornata della manifestazione, lo scorso fine settimana. Dopo la sconfitta in semifinale contro Tortona, poi laureatasi campione d’Italia, Cantù ha ceduto anche nella finale per il terzo posto contro la Virtus Bologna con il punteggio di 62-52, chiudendo così ai piedi del podio nazionale.

Tra i riconoscimenti individuali spicca l’inserimento di Simone Ventura nel quintetto ideale del torneo, mentre Luca Ansaloni è stato premiato come miglior allenatore della manifestazione. Un riconoscimento che assume particolare significato anche per Saronno. Nel corso della stagione appena conclusa, infatti, Ansaloni ha guidato la Robur Saronno nel campionato di serie B Interregionale nell’ambito della collaborazione avviata tra il club saronnese e la Pallacanestro Cantù. Grazie a questa sinergia, diversi giovani del settore Under 19 canturino hanno inoltre avuto l’opportunità di accumulare esperienza tra i senior indossando la maglia della Robur; la squadra saronnese ha perso i playout ma ora spera in un ripescaggio.

(foto Federbasket)

09062026