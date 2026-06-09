Basket

SARONNO – La strada è tracciata, per la Robur Saronno che persi i recenti playout è formalmente retrocessa nel campionato di basket maschile di serie C: come riferito dal presidente Ezio Vaghi ieri mattina ospite di Match point, la trasmissione sportiva di Radiorizzonti Fm 88, la società ai primi di luglio formalizzando l’affiliazione alla Federazione, presenterà anche la richiesta di ripescaggio nella serie B Interregionale. “E’ la nostra dimensione giusta – ha sottolineato Vaghi – e la retrocessione è maturata in circostanze imprevedibili, col cambio di programma ed avversari dovuti al ritiro del Marnate.

La società sta già pensando alla prossima stagione, valutando conferme ed addii nella rosa dei “senior” della prima squadra.

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(foto archivio: a destra il presidente Ezio Vaghi)

09062026