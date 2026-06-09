Calcio

SARONNO – Si compone l’organigramma del Fbc Saronno. La società biancoceleste ha annunciato di avere affidato a Mattia Proserpio l’incaric di responsabile dell’area scouting del club.

Proserpio collaborerà all’attività di osservazione, valutazione e monitoraggio dei giocatori, contribuendo alla ricerca di profili utili a rafforzare il progetto sportivo della società. Secondo quanto evidenziato dal club, passione per il calcio, conoscenza del territorio e attenzione ai dettagli rappresentano le caratteristiche che accompagneranno il suo lavoro all’interno della struttura tecnica biancoceleste.

L’ingresso di Proserpio si inserisce nel percorso di crescita intrapreso dal Fbc Saronno, reduce da una stagione particolarmente positiva. La formazione guidata da Danilo Tricarico ha infatti raggiunto la finale playoff del campionato di Eccellenza, il miglior risultato ottenuto dal club negli ultimi vent’anni. Un cammino che si è fermato soltanto nell’atto conclusivo contro la Solbiatese, ma che ha confermato il ritorno del Saronno ai vertici del calcio regionale. Con l’ampliamento dell’area scouting, la società punta ora a consolidare e sviluppare ulteriormente il progetto tecnico, programmando il futuro con attenzione sia alla valorizzazione dei giovani sia alla costruzione di una squadra competitiva per le prossime stagioni.

09062026