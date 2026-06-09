Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una sconfitta arrivata soltanto ai tempi supplementari, ma anche una grande lezione di sportività. Al termine della finale regionale Under 14 vinta dall’Accademia Inter per 2-1 sulla Varesina, l’ex capitano dell’Inter e attuale dirigente nerazzurro Javier Zanetti ha voluto consolare personalmente i giovani giocatori rossoblù, fermandosi a parlare con loro uno ad uno dopo il triplice fischio. Un gesto particolarmente apprezzato da tecnici, dirigenti e famiglie presenti allo stadio di Caronno Pertusella, dove si è disputato l’atto conclusivo del campionato regionale davanti a una cornice di pubblico delle grandi occasioni.

Sul campo, Domenica, è stata una sfida intensa ed equilibrata. L’Accademia Inter è passata in vantaggio al 14′ del primo tempo con Fuga, bravo a sfruttare una punizione di Lupica. La reazione della Varesina non si è fatta attendere e al 26′ Crugnola ha firmato il pareggio approfittando di un’incertezza del portiere avversario.

Nella ripresa le due squadre hanno continuato a battagliare senza riuscire a trovare il gol decisivo e la finale si è così protratta ai tempi supplementari. Dopo un palo colpito dai nerazzurri con Lupica, l’episodio che ha deciso il titolo è arrivato nel secondo tempo supplementare, quando Santoro ha realizzato la rete del definitivo 2-1 regalando il successo all’Accademia Inter.

Per la formazione allenata da Simone Simionato resta l’amarezza per un trofeo sfumato a pochi minuti dai rigori, ma anche la consapevolezza di aver disputato una stagione di alto livello, confermando la qualità del vivaio rossoblù.

Accademia Inter-Varesina 2-1 dts (1-1)

ACCADEMIA INTER: Gentile, Taiano, Lupica, Zanetti, Bianchi (27′ st Galli), Baratelli, Temi, D’Acunti (31′ st Mazziotta), Santoro (9′ sts Vottero), Fuga (6′ sts Mobrici), De Martino (1′ st Bosatra). A disposizione Canova, Grassi, Rubini, D’Agnese. All. Polidori.

VARESINA: De Marchi, Gaini (1′ pts Romeo), Sandionigi, Balconi (28′ st Lopez, 7′ sts M. Balistreri), Ceroni, Ferri (19′ st Fratto), Viscardi (7′ sts Favini), Scacciante, Crugnola (12′ st Levorato), Riva (19′ st Gjeta), F. Balistreri. A disposizione Colombo, Bovo. All. Simionato.

Arbitro: Giovanni Bardaglio di Como.

Marcatori: 14′ pt Fuga (A), 26′ pt Crugnola (V); 2′ sts Santoro (A).

Ammoniti: Lupica, Fuga (Accademia Inter), Ceroni (Varesina).

(foto: Zanetti consola i giocatori della Varesina)

09062026