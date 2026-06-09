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CASTIGLIONE OLONA – Grande partecipazione sabato scorso al Museo Branda Castiglioni, dove il suggestivo portico d’onore ha ospitato il concerto a lume di candela dedicato alla musica giapponese e alle colonne sonore degli anime, proposto nell’ambito delle iniziative di Lombardia Segreta.

L’evento, intitolato “OtoDama – L’Anima dei Suoni”, ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando l’interesse del pubblico per una proposta capace di unire tradizione e cultura contemporanea del Giappone.

Protagoniste della serata sono state Shinobu Kikuchi, voce e sanshin, e Yuriko Mikami al violoncello, che hanno accompagnato gli spettatori in un percorso musicale tra Oriente e Occidente. Le melodie della tradizione giapponese e i brani più amati degli anime hanno trovato una cornice particolarmente suggestiva nelle luci delle candele e nell’atmosfera del cortile storico del museo. L’Amministrazione comunale ha ringraziato i partecipanti, le musiciste e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa, che ha trasformato il Portico d’Onore in uno spazio di incontro tra musica, cultura e bellezza.

09062026