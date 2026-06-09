Politica

CERIANO LAGHETTO – Appuntamento questa sera con il congresso di sezione della Lega di Ceriano Laghetto, un momento dedicato al confronto interno al movimento ma anche all’incontro con sostenitori e simpatizzanti.

La serata si aprirà alle 20 con una sessione riservata ai militanti del partito. Dalle 21.15 l’iniziativa sarà invece aperta a sostenitori, simpatizzanti e cittadini interessati a partecipare all’appuntamento organizzato dalla sezione locale del Carroccio.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con brindisi e rinfresco. L’occasione servirà anche per festeggiare l’elezione di Dante Cattaneo a consigliere provinciale di Monza e Brianza, risultato accolto con soddisfazione dai rappresentanti locali della Lega. Gli organizzatori invitano iscritti, simpatizzanti e amici del movimento a partecipare alla serata, che si propone come un momento di confronto politico ma anche di condivisione e festa per la comunità leghista del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

09062026