Groane

CESATE – Rifiuti accumulati da giorni nel parcheggio di piazza Poss. A segnalare la situazione è il gruppo di minoranza Cesate Insieme, che raccoglie le lamentele di alcuni residenti e chiede un intervento dell’Amministrazione comunale. Secondo quanto riferito dal gruppo consiliare, i sacchi sarebbero presenti da circa una settimana in un’area molto frequentata della città, anche per la presenza di diverse attività commerciali tra cui gelateria, pasticceria, ristorante e altri esercizi. Le fotografie diffuse da Cesate Insieme mostrano cumuli di rifiuti lungo il ciglio della strada in corrispondenza del parcheggio.

“Diversi cittadini ci hanno contattato e inviato segnalazioni – spiegano gli esponenti del gruppo – evidenziando come il problema dei rifiuti sia particolarmente sentito in paese”. Secondo quanto riportato nel comunicato, la situazione sarebbe stata segnalata più volte al Comune senza che si arrivasse ad una soluzione ritenuta soddisfacente dai residenti.

Cesate Insieme sostiene inoltre che non si tratterebbe di un episodio isolato e che in passato si sarebbero già verificati casi analoghi nella stessa zona. Per questo motivo il gruppo ritiene che il problema non possa essere ricondotto esclusivamente a comportamenti scorretti da parte di singoli cittadini, ma richieda verifiche e interventi specifici. Dal gruppo di opposizione arriva quindi la richiesta all’Amministrazione comunale di verificare quanto segnalato, procedere alla rimozione dei rifiuti e affrontare le cause del fenomeno per evitare che situazioni analoghe possano ripetersi in futuro.

Cesate Insieme sottolinea infine che l’obiettivo dell’iniziativa è sollecitare una soluzione concreta al problema, nell’auspicio di una città più pulita e curata.

09062026