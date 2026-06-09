Saronnese

CISLAGO – La comunità parrocchiale di Cislago si prepara a salutare don Maurizio Restelli e ad accogliere il suo successore. A partire da settembre il nuovo parroco sarà infatti don Massimo Gaio, sacerdote attualmente impegnato a Monza. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi nel corso delle celebrazioni per il patrono di Monza, san Gerardo dei Tintori. In quell’occasione il vicario episcopale monsignor Michele Elli ha comunicato ufficialmente il trasferimento di don Gaio, che lascerà la comunità brianzola per assumere la guida della parrocchia cislaghese.

Per Cislago si chiude così una lunga fase pastorale durata sedici anni. Don Maurizio Restelli, classe 1959 e originario di Saronno, lascerà infatti il paese per trasferirsi in Brianza, dove è stato nominato responsabile della Comunità pastorale “Maria Vergine Madre dell’Ascolto”, che comprende le parrocchie di Biassono, Macherio e Sovico. La comunicazione ufficiale è stata letta dallo stesso don Maurizio durante la messa domenicale, segnando di fatto il passaggio di consegne tra i due sacerdoti.

Nel corso del suo ministero a Cislago, don Maurizio si è distinto non solo per l’attività pastorale ma anche per l’impegno nella valorizzazione della storia e della cultura locale, con particolare attenzione al riordino e alla conservazione dell’archivio storico parrocchiale.

Don Massimo Gaio ha già voluto rivolgere un primo messaggio ai suoi futuri parrocchiani: “Cercherò di essere all’altezza. Vi voglio già bene, un saluto a tutti”. Nei prossimi mesi la comunità avrà quindi modo di salutare don Maurizio e prepararsi ad accogliere il nuovo parroco, che inizierà ufficialmente il proprio ministero a Cislago dopo l’estate.

(foto: al centro don Gaio)

09062026