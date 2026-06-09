Saronnese

CISLAGO – Tornano in tv le campionesse del Basso Varesotto che hanno scritto una pagina importante della storia di “Reazione a Catena”. Da stasera, martedì 9 giugno, Elisa Ferrazzano di Cislago, Carolina Iadanza di Lonate Ceppino e Letizia Bianchini di Venegono Inferiore tornano protagoniste su Rai 1 nella speciale “Sfida dei Campioni” della ventesima edizione del quiz condotto da Pino Insegno.

L’appuntamento è alle 18,40. Le tre concorrenti, conosciute dal pubblico come “Le Tre e un Quarto”, partecipano al torneo che riunisce le dodici squadre più forti della storia recente del programma. Un riconoscimento importante per il trio del Varesotto, inserito tra le quattro “teste di serie” della competizione insieme a “Le Intese a Distanza” di Oristano, “I Dai e Dai” di Livorno e “I Tre di Denari” di Monza.

Il nome della squadra nasce come omaggio all’amica Giulia e nel corso degli anni è diventato sinonimo di una delle avventure televisive più apprezzate dagli spettatori del quiz di Rai 1.

Per Elisa Ferrazzano, originaria di Cislago, si tratta di un ritorno particolarmente atteso. La squadra aveva fatto il proprio debutto il 13 settembre 2022 riuscendo subito a conquistare il titolo di campionessa, battendo gli allora detentori del titolo “Affiatati”, reduci da dieci puntate consecutive da vincitori. Le Tre e un Quarto sono poi rimaste protagoniste del programma per diverse puntate, arrivando fino alla finale del torneo dei campioni e conquistando successivamente la vittoria assoluta della sedicesima edizione di “Reazione a Catena”. Un percorso che le ha rese una delle squadre più amate e vincenti della storia recente del quiz televisivo.

Dopo aver lasciato temporaneamente il gioco nell’ottobre dello scorso anno per impegni di studio, le tre concorrenti tornano ora per una nuova sfida che mette di fronte i migliori campioni di sempre. La competizione si svolge con un tabellone a eliminazione diretta e decreterà il titolo di “campioni fra i campioni”.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche il montepremi aumentato: ogni parola indovinata vale infatti 2.000 euro, il doppio rispetto alle stagioni precedenti.

Le prime undici puntate della nuova stagione sono dedicate proprio alla “Sfida dei Campioni”. La finalissima è in programma sabato 13 giugno alle 18,45 su Rai 1.

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