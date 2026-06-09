Città

SARONNO – “Il consiglio comunale dell’8 giugno ha dimostrato ancora una volta come sia possibile – certo, solo per chi lo desideri realmente – andare al di là degli schieramenti e delle conflittualità e fare del consiglio un luogo di ascolto e di confronto veramente al servizio della città”.

Inizia così la nota di Insieme per crescere.

“Prima di tutto, lo abbiamo visto con la discussione degli interventi sul bilancio, in larghissima parte destinati alle attività di ambito per il sostegno alle fragilità, descritti con chiarezza e trasparenza sia dallo stesso assessore Cattaneo che dall’assessore Fabris. Quest’ultimo ha raccolto, anche in questa occasione, il riconoscimento bipartisan per la cura e la competenza del suo impegno e del suo coordinamento degli operatori che quotidianamente offrono un servizio così importante per Saronno.

I consiglieri hanno poi nuovamente dovuto decidere in che modo interpretare il loro ruolo al momento di discutere la mozione presentata dal gruppo di Forza Italia e dal consigliere Amadio sul tema del Commercio cittadino. Il rischio di affrontare la discussione con chiusura e pregiudizio è stato superato dal lavoro straordinario del consigliere Matteo Sabatti, che ha saputo valorizzare gli elementi condivisibili della mozione e ha saputo creare dei punti di incontro tra maggioranza e opposizione grazie agli emendamenti presentati e votati da un gran numero di consiglieri, non solo da una parte.

Sul commercio abbiamo condiviso la preoccupazione per le difficoltà che stanno vivendo molte attività cittadine e la responsabilità in capo al comune di fare il possibile e di mettersi in ascolto degli operatori del settore. Troviamo però intellettualmente disonesto fingere che il problema riguardi solo Saronno: il commercio di prossimità sta affrontando trasformazioni profonde in tutta Europa.

Allo stesso modo, abbiamo voluto correggere un’impostazione che attribuiva al Comune un ruolo che non gli compete. L’amministrazione deve creare condizioni favorevoli mediante un lavoro sempre più programmato e strutturato: sicurezza, decoro, accessibilità, eventi, attrattività e dialogo con gli operatori economici. Non deve invece entrare nel merito dell’offerta commerciale della città e pensare di doversi occuparsi di pianificazione economica.

Per questo, abbiamo rafforzato nel testo il ruolo delle associazioni di categoria e il confronto costante con gli esercenti, che sono i primi esperti del loro lavoro.

Anche gli esiti delle votazioni parlano chiaro: l’unanimità per quanto riguarda l’approvazione della variazione, così come l’ampio accordo sulla mozione da noi emendata, rappresentano segni importanti della possibilità di creare consenso intorno a principi e obiettivi comuni. Ringraziamo, per il loro atteggiamento e il loro impegno, i due assessori Cattaneo e Fabris, il consigliere Sabatti e il capogruppo Barosso, ma anche tutti quegli altri consiglieri che hanno voluto e saputo valorizzare questo clima; speriamo che diventi una buona prassi.

Il dato politico più rilevante della serata resta per noi questo: come lista Insieme Per Crescere e come Azione intendiamo essere per Saronno un motore di confronto e di rispetto all’interno del consiglio e fuori da esso: le proposte si affinano, la qualità del dibattito si alza, le ideologie arretrano e la città tutta ci guadagna”

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