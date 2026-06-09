Groane

SOLARO – Il futuro dello stabilimento Electrolux torna al centro dell’attenzione politica regionale. Nel question time presentato in Consiglio regionale, la consigliera Michela Palestra del Patto Civico ha chiesto quali iniziative urgenti Regione Lombardia intenda mettere in campo per salvaguardare i 217 posti di lavoro del sito produttivo di Solaro e tutelare l’indotto del territorio in vista del tavolo convocato lunedì 15 giugno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’interrogazione nasce dopo l’annuncio del nuovo piano industriale di Electrolux, multinazionale svedese degli elettrodomestici, che prevede a livello nazionale 1.700 esuberi su circa 4.500 lavoratori, pari a circa il 40 per cento della forza lavoro italiana, oltre alla chiusura definitiva dello stabilimento di Cerreto d’Esi, nelle Marche.

Nel suo intervento Michela Palestra ha richiamato le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali. “Come denunciato dalle rappresentanze sindacali, l’entità dei tagli non sembra rispondere a una reale necessità di riorganizzazione aziendale e pare delineare una precisa strategia di progressiva dismissione e delocalizzazione delle attività”.

La consigliera ha inoltre ricordato il sostegno pubblico ricevuto negli ultimi anni dal gruppo industriale. “Il Gruppo Electrolux ha beneficiato negli ultimi anni di ingenti risorse pubbliche, tra cui oltre 12 milioni di euro per ricerca e sviluppo, 131 milioni in agevolazioni per i poli produttivi e un finanziamento della Banca europea per gli investimenti di 200 milioni di euro nel 2024”.

Alla richiesta di chiarimenti ha risposto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, che ha confermato la contrarietà della Regione al piano presentato dall’azienda. “Regione Lombardia ha già espresso la netta contrarietà al piano presentato da Electrolux, un piano di tagli più che industriale”.

Guidesi ha spiegato che l’attenzione è ora concentrata sull’esito del confronto con il Governo. “Siamo in attesa di avere riscontri da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dopo l’incontro con i vertici dell’azienda. Abbiamo bisogno di chiarezza in quanto la situazione lombarda differisce notevolmente da quella nazionale”.

L’assessore ha inoltre evidenziato alcuni dati relativi allo stabilimento di Solaro. “A Solaro la produzione è aumentata negli ultimi mesi passando da 680 mila unità produttive, in particolare lavastoviglie, a 690 mila unità. Auspichiamo che dal tavolo di confronto emergano gli elementi di chiarezza che abbiamo chiesto. Solo in seguito Regione Lombardia potrà affermare la propria posizione”.

L’appuntamento decisivo è ora fissato per lunedì 15 giugno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove istituzioni, azienda e rappresentanze dei lavoratori si confronteranno sul futuro dei siti produttivi italiani del gruppo e sulle ricadute occupazionali del piano annunciato.

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