Città

SOLARO – Un messaggio di vicinanza e sostegno arriva dall’associazione In X Aut – Integrazione e solidarietà per l’Autismo Odv ai lavoratori dello stabilimento Electrolux di Solaro, alle prese con la preoccupazione per il piano di esuberi annunciato dall’azienda. Il consiglio direttivo dell’associazione, che riunisce famiglie di persone con autismo, ha scelto di rivolgere una lettera aperta ai dipendenti per esprimere solidarietà e sottolineare l’importanza della difesa del lavoro e delle opportunità occupazionali sul territorio. Di seguito il testo integrale della lettera.

Cari lavoratori, care lavoratrici dello stabilimento Electrolux di Solaro,

noi genitori dell’Associazione “In x Aut. Integrazione e solidarietà per l’Autismo Odv” di Solaro vogliamo esprimervi tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà per la lotta che vi vede impegnati a difendere il vostro posto di lavoro.

Vi sentiamo vicini non solo perché tra di voi ci sono padri e madri di famiglia come lo siamo noi, ma anche perché il nostro territorio si sta rapidamente impoverendo di opportunità di impiego per tutti, a partire soprattutto dalle persone più fragili e meno capaci di adattarsi alla sempre crescente richiesta di flessibilità lavorativa.

La vostra lotta per un lavoro stabile, rispettoso delle capacità di ognuno e che garantisca una vita dignitosa è un esempio importante per la nostra comunità. Per questo noi genitori di ragazze e ragazzi disabili ci sentiamo al vostro fianco in questo momento che è difficile non solo per voi, ma per tutti coloro che lottano per una società più equa, inclusiva e solidale.

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