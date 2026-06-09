Saronnese

GERENZANO – A partire dal 4 giugno apre a Gerenzano il nuovo sportello Pac (Punto accoglienza cittadino), al circolo ricreativo anziani situato nel Municipio, in via Carlo Berra 34.

Il Pac è uno sportello di prossimità pensato in particolare per i cittadini senior e per tutte le persone che necessitano di supporto nell’accesso ai servizi, soprattutto quando è richiesto l’utilizzo della tecnologia, non sempre semplice o immediato. All’interno del punto accoglienza, i cittadini troveranno personale qualificato pronto ad affiancarli nel disbrigo di pratiche burocratiche, sociali e sanitarie, offrendo un aiuto concreto e personalizzato.

Tra i servizi offerti:

creazione dello Spid

supporto per le pratiche online (scelta e revoca del medico curante, ecc.);

stampa delle ricette e accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico;

accesso ai servizi fiscali e previdenziali tramite enti di patronato;

supporto per l’accesso ai servizi sanitari e all’assistenza domiciliare;

accompagnamento a visite ed esami sanitari;

attivazione del telesoccorso domiciliare;

servizi di orientamento e supporto alla persona.

Lo sportello Pac sarà aperto tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12.30, su appuntamento. L’accesso al punto informativo è gratuito e aperto a tutti i cittadini.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 340 2654276 o mandare una mail all’indirizzo [email protected].

I Pac promossi dall’ambito territoriale di Saronno sono attivi in tutti i sei Comuni del distretto Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo.

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