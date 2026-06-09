Gerenzano, aperto lo sportello Pac: sostegno nelle pratiche burocratiche e sanitarie
9 Giugno 2026
GERENZANO – A partire dal 4 giugno apre a Gerenzano il nuovo sportello Pac (Punto accoglienza cittadino), al circolo ricreativo anziani situato nel Municipio, in via Carlo Berra 34.
Il Pac è uno sportello di prossimità pensato in particolare per i cittadini senior e per tutte le persone che necessitano di supporto nell’accesso ai servizi, soprattutto quando è richiesto l’utilizzo della tecnologia, non sempre semplice o immediato. All’interno del punto accoglienza, i cittadini troveranno personale qualificato pronto ad affiancarli nel disbrigo di pratiche burocratiche, sociali e sanitarie, offrendo un aiuto concreto e personalizzato.
Tra i servizi offerti:
- creazione dello Spid
- supporto per le pratiche online (scelta e revoca del medico curante, ecc.);
- stampa delle ricette e accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico;
- accesso ai servizi fiscali e previdenziali tramite enti di patronato;
- supporto per l’accesso ai servizi sanitari e all’assistenza domiciliare;
- accompagnamento a visite ed esami sanitari;
- attivazione del telesoccorso domiciliare;
- servizi di orientamento e supporto alla persona.
Lo sportello Pac sarà aperto tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12.30, su appuntamento. L’accesso al punto informativo è gratuito e aperto a tutti i cittadini.
Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 340 2654276 o mandare una mail all’indirizzo [email protected].
I Pac promossi dall’ambito territoriale di Saronno sono attivi in tutti i sei Comuni del distretto Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo.
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