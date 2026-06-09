I più letti di ieri: controlli di polizia in centro, demolizione della Rodari e dibattito sulla sicurezza
9 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 8 giugno, grande attenzione per i temi della sicurezza in città, con i controlli straordinari della Polizia di Stato e il confronto tra amministrazione comunale e Questura. Interesse anche per l’avvio della demolizione della vecchia scuola Rodari, passaggio simbolico verso il nuovo edificio scolastico, e per il dibattito politico sulla viabilità e la vivibilità cittadina.
Controlli straordinari della Polizia di Stato hanno interessato il centro cittadino, con pattuglie presenti tra piazza Libertà e le principali vie del centro nell’ambito delle attività di prevenzione e monitoraggio del territorio.
Saronno: controlli della polizia di Stato in centro, pattuglie tra piazza Libertà e le vie del centro
Ha preso il via la demolizione della vecchia scuola Rodari, un intervento che segna l’inizio concreto della trasformazione dell’area e dopo la realizzazione del nuovo plesso scolastico destinato agli studenti.
Saronno: al via la demolizione della vecchia Rodari, prende forma la nuova scuola
Sul tema della sicurezza, Tu@Saronno ha espresso soddisfazione per la presenza della Polizia di Stato, sottolineando l’importanza del dialogo avviato con tra sindaca e nuovo questore.
Sicurezza, Tu@: “Presenza Polizia di Stato grazie al dialogo con Questura”. E svelano incontro sindaca questore
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