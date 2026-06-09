SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 8 giugno, grande attenzione per i temi della sicurezza in città, con i controlli straordinari della Polizia di Stato e il confronto tra amministrazione comunale e Questura. Interesse anche per l’avvio della demolizione della vecchia scuola Rodari, passaggio simbolico verso il nuovo edificio scolastico, e per il dibattito politico sulla viabilità e la vivibilità cittadina.