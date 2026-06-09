Cronaca

LOMAZZO – Caduta di calcinacci al cimitero comunale di Lomazzo. L’episodio ha interessato l’angolo sud-est della struttura, dove nei giorni scorsi si è verificato un distacco di intonaco che ha reso necessario l’intervento per la messa in sicurezza dell’area.

Il Comune ha provveduto a delimitare la zona con apposite transenne e successivamente è stato effettuato un sopralluogo tecnico per valutare l’entità del problema e programmare gli interventi necessari. L’Amministrazione comunale fa sapere che l’impresa incaricata, attualmente impegnata in altre manutenzioni sul territorio, interverrà non appena disponibile per ripristinare la parte ammalorata dell’intonaco.

L’occasione servirà anche per eseguire ulteriori lavori di riparazione e manutenzione in altre aree del cimitero che necessitano di interventi. Dal Comune arriva inoltre un aggiornamento relativo alla frazione di Manera, dove si era verificato un cedimento in corrispondenza di un precedente intervento sulla rete idrica. Il problema è stato risolto nella serata di ieri grazie all’intervento dei tecnici di Como Acqua.

(foto: l’area transennata)

09062026